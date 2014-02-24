Необходимо привлечь иностранных дипломатов к поиску должностных лиц, сбежавших за границу - Кличко

Лидер фракции “УДАР” Виталий Кличко подчеркивает необходимость обращения к представителям иностранного дипломатического корпуса за помощью в поиске должностных лиц, выехавших за границу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко сказал на заседании Согласительного совета.

Он считает необходимым создать специальную следственную комиссию по расследованию преступлений «режима Януковича» с привлечением иностранных специалистов.

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При этом Кличко отметил, что следователи должны ежедневно отчитываться о результатах расследования.

“Необходимо инициирование уголовных производств в отношении ведущих деятелей режима Януковича, обращение к представителям дипломатического корпуса за помощью в поиске за рубежом тех лиц, которые уже успели покинуть страну”, - подчеркнул Кличко.

Он также заявил о необходимости расследование действий тех прокуроров, судей и следователей, которые принимали участие в репрессиях против активистов Майдана.