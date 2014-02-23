Самооборона Майдана остановила автомобили Тимошенко и Яценюка, и взяла с политиков обещания

Активистам удалось пообщаться с обоими политиками, передает Еспресо.TV.

Люди предупредили Яценюка и Тимошенко, что победу одерживал народ. В ответ Тимошенко пообещала помнить, что победа принадлежит именно народу, а не политикам.

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Напомним, вчера, 22 февраля, освободили экс-премьера Юлию Тимошенко. Она уже объявила, что будет баллотироваться на президентских выборах, которые состоятся 25 мая.