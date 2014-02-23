Конфликт вокруг Лавры невыгоден ни политикам, ни конфессиям - религиовед

Такую точку зрения высказал в комментарии УНИАН религиовед, доктор философских наук, профессор кафедры культурологии Национального педагогического университета им. Драгоманова Юрий Черноморец.

"Никому в Украине это невыгодно. Наоборот, для всех политических и религиозных сил возможный конфликт вокруг лавры - истинный или мнимый - категорически не нужен и крайне опасен", - констатирует религиовед.

Юрий Черноморец напомнил, что 22 февраля Всеукраинский совет Церквей и религиозных организаций выступил с обращением, в котором все церкви были призваны сохранить единую соборную Украину и не допустить сепаратизма.

Он отметил, что УПЦ КП "вообще крайне невыгодно сегодня иметь хоть малейший конфликт с УПЦ".

"Сегодня УПЦ КП выступило с инициативой о начале переговоров с УПЦ, и если произойдет хоть малейшее покушение на лавру - о переговорах можно будет забыть на десять лет как минимум. Важно понять, что никаких оснований беспокоиться о лавре нету: никто ничего не вывозил и милиция, которая охраняет заповедник и ценности, переданные монастырю - мощи, иконы, предметы старины - никогда не даст ничего вывезти", - отметил Юрий Черноморец.

"В этом контексте чистой провокацией было сообщение о том, что с территории лавры что-то вывозится. Монахи из УПЦ КП, на которых ссылались как на источник, категорически опровергли эти домыслы", - подчеркнул религиовед.

В отношение призыва "заблокировать Почаевкую лавру", который этой ночью прозвучал со сцены Евромайдана вместе с призывом "препятствовать вывозу ценностей из Киево-Печерской лавры", Юрий Черноморец отметил, что эти заявления были сделаны активистом Павлом Добрянским, который запрещен в служении главой УПЦ КП патриархом Филаретом за экстремистские высказывания.

«Провокационные высказывания почти сразу же были опровергнуты со сцены Евромайдана. Было объявлено, что никаких ценностей из лавры не вывозится, всё спокойно, там дежурят активисты, никому туда идти не надо», - сказал Юрий Черноморец.