Турчинов объявил перерыв в работе парламента до 10.00 воскресенья, 23 февраля
17:42, 22 февраля 2014Политика
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Председатель Верховной Рады Александр Турчинов объявил перерыв в работе парламента до 10.00 воскресенья, 23 февраля.
Турчинов объявил перерыв в работе парламента до 10.00 воскресенья, 23 февраля
Как передает корреспондент УНИАН, Турчинов предложил народным депутатам два варианта: закрыть сегодняшнее заседание и продолжить работу завтра или же объявить перерыв до 10.00 воскресенья.
Депутаты поддержали формулировку о перерыв.
Как известно, ранее ВР приняла решение о свою бессрочную работу.
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