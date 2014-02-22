Турчинов объявил перерыв в работе парламента до 10.00 воскресенья, 23 февраля

17:42, 22 февраля 2014
Политика
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Председатель Верховной Рады Александр Турчинов объявил перерыв в работе парламента до 10.00 воскресенья, 23 февраля.

Александр Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, Турчинов предложил народным депутатам два варианта: закрыть сегодняшнее заседание и продолжить работу завтра или же объявить перерыв до 10.00 воскресенья.

Депутаты поддержали формулировку о перерыв.

Как известно, ранее ВР приняла решение о свою бессрочную работу.

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