В ВР готовят проект постановления о ликвидации «Беркута» - Тягнибок

14:05, 22 февраля 2014
Политика
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По мнению лидера «Свободы», вместо него следует создать народную патриотическую структуру, которая будет выполнять ответственные задачи.

Депутати готують проект постанови про ліквідацію

В Верховной Раде готовится проект постановления о ликвидации спецподразделения МВД «Беркут».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер фракции «Свобода» Олег Тягнибок на заседании парламента.

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Он отметил, что должно быть ликвидировано это спецподразделение, и сформирована «действительно народная патриотическая структура, которая будет выполнять ответственные задания».

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