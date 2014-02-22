В ВР готовят проект постановления о ликвидации «Беркута» - Тягнибок
14:05, 22 февраля 2014Политика
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По мнению лидера «Свободы», вместо него следует создать народную патриотическую структуру, которая будет выполнять ответственные задачи.
Депутаты готовят проект постановления о ликвидации «Беркута»
В Верховной Раде готовится проект постановления о ликвидации спецподразделения МВД «Беркут».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер фракции «Свобода» Олег Тягнибок на заседании парламента.
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Он отметил, что должно быть ликвидировано это спецподразделение, и сформирована «действительно народная патриотическая структура, которая будет выполнять ответственные задания».
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