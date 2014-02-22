В ВР готовят проект постановления о ликвидации «Беркута» - Тягнибок

В Верховной Раде готовится проект постановления о ликвидации спецподразделения МВД «Беркут».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер фракции «Свобода» Олег Тягнибок на заседании парламента.

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Он отметил, что должно быть ликвидировано это спецподразделение, и сформирована «действительно народная патриотическая структура, которая будет выполнять ответственные задания».