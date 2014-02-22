В Харькове съезд депутатов пикетируют несколько тысяч активистов Євромайдана
В Харькове съезд депутатов юго-восточных регионов, Севастополя и АР Крыма, который проходит во Дворце спорта, пикетируют несколько тысяч активистов Євромайдана.
Как передает корреспондент УНИАН, активисты прошли пешим ходом от гостиницы “Турист” по проспекту Маршала Жукова ко Дворцу спорта.
Люди держат национальные флаги, символику ВО “Батькивщина” и партии “УДАР”, транспаранты с надписями “Восток и Запад вместе!”, “Украина едина!” и тому подобное.
Активисты скандируют: “Восток и Запад вместе!”, “Банду геть!”, “Зеку - нары”, “Харьков, вставай!”, “Милиция с народом, а мусора с уродом”.
В эти минуты колонна активистов продолжает подходить, люди собрались левее от Дворца спорта.
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В то же время с другой стороны Дворца спорта находятся сторонники действующей власти. Люди смотрят трансляцию съезда, который сейчас проходит во дворце.
Оба митинга разделяет кордон милиции.