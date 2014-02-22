Transparency International будет контролировать применение санкций ЕС к украинским чиновникам

Решение Евросоюза о замораживании активов коррумпированных украинских чиновников является важным первым шагом для того, чтобы искоренить безнаказанность за коррупцию в Украине, заявляет Transparency International.

Как сообщает «Левый берег», Transparency International будет контролировать использование санкций против украинских должностных лиц и органов власти, а также осуществлять давление на применение законодательства об «отмывании» денег, чтобы обеспечить его соблюдение.

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"Активы коррумпированных украинских чиновников должны быть заморожены", - сказал Кобус де Свардт, управляющий директор Transparency International. Он надеется, что примеру Европы последуют и другие финансовые центры.

Коалиция организаций Transparency International провела исследование, согласно которому 74% украинцев назвали коррупцию в госсекторе серьезной проблемой. 47% считают, что правительство полностью управляется несколькими крупными компаниями, которые действуют в своих интересах.