Москаль: «титушек» координировал экс-глава СБУ

Об этом сообщил председатель ВСК Геннадий Москаль.

«Координацию деятельности всех «титушек» осуществлял лично бывший руководитель СБУ Игорь Калинин. Непосредственное руководство подразделениями «Беркут» 1 декабря на улице Банковой осуществлял лично замминистра МВД Виктор Ратушняк. Именно он отдал приказ на разгон мирных демонстрантов», - написал народный депутат от «Батькивщины» Геннадий Москаль на своей личной странице.

Москаль требует от генпрокурора Виктора Пшонки открыть по данному факту уголовное производство, отстранить Ратушняка от выполнения служебных обязанностей, установить все подразделения «Беркут», которые принимали участие в пытках митингующих и разгроме Дома писателей, и привлечь их к уголовной ответственности.