Протестующие пригнали на Майдан второй водомет
00:26, 22 февраля 2014Политика
0
Участники акций протеста пригнали на Майдан Независимости второй автомобиль оснащеный водометом
Как передает корреспондент УНИАН, водомет на Камазе завезли со стороны Бессарабской площади.
При этом митингующие сделали проезд для авто на баррикаде установленной на углу улиц Крещатик и Хмельницкого возле ЦУМа.
Кроме того за спецмашиной с водометом ехала машина Урал, которая направилась вверх по улице Хмельницкого.
Как сообщалось ранее, один грузовик с водометом майданщики пригнали несколько часов назад и сейчас она находится на Майдане Независимости.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter