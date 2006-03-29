Коалиция ”За диктатуру Закона” опротестует результаты голосования

Коалиция политических сил Украины “За диктатуру Закона” намерена опротестовать результаты парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер коалиции, председатель Либерально-демократической партии патриотов Украины Сергей КРИЖАНИВСКИЙ на пресс-конференции в УНИАН.

Он заявил, что коалиция "За диктатуру Закона" констатирует многочисленные системные нарушения на выборах в Верховную Раду Украины и местных выборах в день голосования 26 марта 2006 года.

По словам С.КРИЖАНИВСКОГО, эти нарушения имеют существенное влияние на результаты волеизъявления народа Украины и дают основания говорить о мартовских выборах 2006 года как незаконных.

"Украина не готова к пропорциональной избирательной системе. Граждане Украины вынуждены были записываться в партийные списки, не разделяя идеологии той или иной партии, или же искать другие возможности попасть в партийный список. Не исключением была и оплата за определенное место. Таким образом, они практически были лишены права быть избранными", – считает С.КРИЖАНИВСКИЙ.

По его мнению, оценки наблюдателей от ОБСЕ, европейских институтов, России и стран СНГ о самых демократических выборах за всю историю Украины являются ангажированными. Они свидетельствуют о двойных стандартах и о том, что продолжается борьба систем, борьба между Западом и Востоком, Европой, США и Россией, для которых Украина является плацдармом для политического и экономического влияния.

Коалиция намерена после официального объявления результатов выборов подать исковое заявление в Высший административный суд Украины с требованием признать выборы незаконными, а также обратиться с заявлением по этому поводу к Президенту Украины.