Ющенко: вопрос отставки генпрокурора относится к компетенции ВР

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что вопрос отставки генерального прокурора Украины относится к компетенции Верховной Рады. Об этом он сказал на брифинге для прессы в Мукачево, отвечая на вопрос, состоится ли замена генпрокурора.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО напомнил, что Президент, в соответствии с Основным законом лишь направляет представление о назначении нового генерального прокурора.

Президент отметил, что “демократическое большинство на сегодня уже определилось и поэтому процедура будет скорой и вскоре все получат ответ на вопрос, будет ли заменен генеральный прокурор”.