Ющенко: вопрос отставки генпрокурора относится к компетенции ВР
17:43, 13 января 2008Политика
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Скоро все получат ответ на вопрос?
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что вопрос отставки генерального прокурора Украины относится к компетенции Верховной Рады. Об этом он сказал на брифинге для прессы в Мукачево, отвечая на вопрос, состоится ли замена генпрокурора.
Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО напомнил, что Президент, в соответствии с Основным законом лишь направляет представление о назначении нового генерального прокурора.
Президент отметил, что “демократическое большинство на сегодня уже определилось и поэтому процедура будет скорой и вскоре все получат ответ на вопрос, будет ли заменен генеральный прокурор”.
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