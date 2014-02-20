В Москве не рассматривают даже гипотетический приход оппозиции к власти в Украине

14:51, 20 февраля 2014
Политика
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Москва не рассматривает гипотетических сценариев прихода к власти в Украине оппозиции.

В России не рассматривают даже вариант прихода оппозиции к власти

Как передает РИА Новости, об этом заявил руководитель Департамента информации и печати МИД России Александр Лукашевич.

«Про выборы пока никто не говорит, гипотетический сценарий прихода какой-то оппозиции мы тоже пока не рассматриваем», - сказал Лукашевич сегодня журналистам.

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Он отметил, что мирные договоренности украинской власти и оппозиции о развязке сегодняшнего конфликта как раз являются путем к решению всех внутренних проблем страны.

Лукашевич также отметил, что Москва не вмешивается в процесс урегулирования внутреннего кризиса в Украине. "Мы не вмешиваемся в процесс внутреннего конфликта и урегулирования в Украине", - сообщил он.

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