Около 700 молодых людей в спортивной одежде "гуляют" по Подолу
12:17, 20 февраля 2014Политика
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Очевидцы сообщают, что титушки идут от Контрактовой площади в направлении метро Тараса Шевченко.
Около 700 молодых людей в спортивной одежде идут от Контрактовой площади в направлении метро Тараса Шевченко.
Об этом сообщают очевидцы.
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Также по словам очевидцев, часть молодых людей признались, что прибыли в Киев из Херсона.
Они также рассказали, что в настоящее время их отпустили «гулять по городу».
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