Около 700 молодых людей в спортивной одежде "гуляют" по Подолу

Около 700 молодых людей в спортивной одежде идут от Контрактовой площади в направлении метро Тараса Шевченко.

Об этом сообщают очевидцы.

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Также по словам очевидцев, часть молодых людей признались, что прибыли в Киев из Херсона.

Они также рассказали, что в настоящее время их отпустили «гулять по городу».