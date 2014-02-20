Сегодня заседание Верховной Рады не будет - источник

Об этом УНИАН сообщили в аппарате ВР.

Заместитель председателя парламента Руслан Кошулинский в комментарии УНИАН сказал: «Думаю, что сегодня заседания Верховной Рады Украины не будет». По его словам, это связано с несколькими факторами.

Как отметил Кошулинский, «видимо, было бы аморально проводить заседание парламента и голосовать в то время, когда будут хоронить людей, погибших (сегодняшний день в Украине объявлен днем траура по погибшим во время массовых беспорядков - УНИАН)».

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Кошулинский также добавил, что на сегодня нет целесообразности в голосовании в Верховной Раде, поскольку «нет доверия» относительно голосования и относительно решения вопросов для преодоления кризиса.

Как сообщал УНИАН, председатель ВР Владимир Рыбак 18 февраля заявил, что на следующий день пленарного заседания парламента не будет. Заседание, по словам Рыбака, состоится 20 февраля в 10.00.