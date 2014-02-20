Силовики Украины перестали отвечать на звонки - Госдеп США

"В прошлом мы могли дозвониться по телефону до руководства силовых структур, увидеться с ними достаточно быстро", — сказала она, пишет РИА Новости.

"Мы пытались восстановить эти контакты на протяжении, я бы сказала, нескольких последних дней. С украинской стороны никто не поднимает трубку, и это нас беспокоит", — сказала дипломат.

По ее словам, США обеспокоены перестановками в руководстве украинского Генштаба, а также действиями других силовых структур, таких как Министерство внутренних дел.

Президент Украины Виктор Янукович в среду назначил адмирала Юрия Ильина новым начальником генштаба и главнокомандующим вооруженных сил Украины вместо Владимира Заманы. Ранее Ильин занимал пост главы военно-морских вооруженных сил Украины. В свою очередь Замана стал замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Это произошло на фоне резкого обострения конфликта в Киеве.