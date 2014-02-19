В результате столкновений в центре Киева госпитализированы около 300 пострадавших – Минздрав



Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

«В течение последних суток за медицинской помощью обратились 66 человек, из них госпитализированы 22 человека. Всего с 10:20 18 февраля к бригадам экстренной медицинской помощи и в учреждения здравоохранения города Киева за медицинской помощью обратилось 426 пострадавших во время беспорядков в центре столицы, 277 из них госпитализированы», - отметили в пресс -службе.

Среди госпитализированных в учреждения здравоохранения - 86 работников правоохранительных органов, 6 журналистов, 1 депутат (Пазеняк В.С.), 4 детей до 18 лет, двое иностранных граждан.