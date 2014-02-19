В Хмельницком митингующие жгут СБУ "коктейлями Молотова"
В Хмельницком приблизительно в 18.15 начался штурм управления СБУ в Хмельницкой области
Как передает корреспондент УНИАН, протестующие бросают “коктейли Молотова” в окна второго и третьего этажа помещения.
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Работники СБУ с этажей выше пытаются их погасить, однако это им не удается.
Также горит центральный вход в помещение.
Активисты зажгли шины возле здания.
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Пока работники СБУ, которые находятся внутри помещения, не отвечают на действия митингующих.
Как сообщал УНИАН, в Хмельницком митингующие сегодня захватили помещение областной государственной администрации, а также взяли в осаду прокуратуру Хмельницкой области.
Во время попытки митингующих попасть в помещение управления СБУ в Хмельницкой области, двое мужчин и женщина получили ранения. Руководство облуправления СБУ взяло на себя ответственность за огнестрельные ранения людей.