На Майдане митингующие готовят тысячи бутылок с "коктейлем Молотова"

Как передает корреспондент УНИАН, они разливают бензин из канистр в бутылки и делают фитили из тряпок. ”Коктейли Молотова” носят на передовую. Речь идет о тысячах бутылок.

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