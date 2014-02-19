На Майдане митингующие готовят тысячи бутылок с "коктейлем Молотова"
18:01, 19 февраля 2014Политика
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На Майдане Незалежности митингующие активно готовят ”коктейли Молотова”.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, они разливают бензин из канистр в бутылки и делают фитили из тряпок. ”Коктейли Молотова” носят на передовую. Речь идет о тысячах бутылок.
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