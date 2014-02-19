В Тернополе "беркутовцы" прошли "дорогой позора" и присягнули на верность украинскому народу

Как передает корреспондент УНИАН, предварительно в окружении представителей Народной самообороны «беркутовцы » прошли по городу с массива Восточный на центральную Театральную площадь «дорогой позора» .

Люди сопровождали их выкрикивали «Ганьба!», «Банду геть!» .

Председатель городской организации ВО «Свобода» Роман Навроцкий, который возглавлял колонну с громкоговорителем, сообщал, что сотрудники спецподразделения идут присягать на верность украинскому народу и никогда не поедут в Киев выполнять незаконные приказы режима.

«Это первый случай в Украине, когда «Беркут» вернулся домой и присягнул на верность украинскому народу», - сказал он уже в окружении тысяч тернополян, которые собрались на Театральной площади.

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После этого командир тернопольского « Беркута» Михаил Ясьончик, держа руку на Библии, с помощью громкоговорителя поклялся, что «Беркут» будет с народом и будет стоять на защите прав и законных интересов граждан Украины и Тернополя.

Он также заверил, что тернопольский «Беркут» не участвовал в кровопролитии, находясь в Киеве.

После благословения священника все работники «Беркута» скрепили присягу, поцеловав Библию.

Их действия вся площадь приветствовала криками «Молодцы!».

Как сообщал УНИАН, жители Тернопольщины перехватили «беркутовцев» сегодня утром вблизи Збаража, перекрыв дорогу и не пропустив их в Тернополь.

Активисты Евромайдана их разоружили и вместе с автомайдановцы доставили в Тернополь.