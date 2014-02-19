Украинских спортсменов призвали прекратить выступления на Олимпиаде в Сочи

«В связи с драматическими событиями в Украине и кровопролитием на улицах Киева, призываем украинских олимпийцев прекратить свое участие в зимних Олимпийских играх в Сочи в знак солидарности с народом Украины, разделяя траур по погибшим», - говорится в заявлении движения.

Олимпиада в Сочи продлится до 23 февраля.

Источник: Радио Свобода