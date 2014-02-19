Украинских спортсменов призвали прекратить выступления на Олимпиаде в Сочи
04:16, 19 февраля 2014Политика
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Движение «Мы - европейцы» призывает членов олимпийской сборной Украины прекратить выступления на Олимпийских играх, которые проходят в Сочи.
Украинских спортсменов призвали прекратить выступления на Олимпиаде в Сочи / Reuters
«В связи с драматическими событиями в Украине и кровопролитием на улицах Киева, призываем украинских олимпийцев прекратить свое участие в зимних Олимпийских играх в Сочи в знак солидарности с народом Украины, разделяя траур по погибшим», - говорится в заявлении движения.
Олимпиада в Сочи продлится до 23 февраля.
Источник: Радио Свобода
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