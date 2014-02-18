В Тернополе активисты подожгли городской отдел милиции и уничтожили авто правоохранителей

В Тернополе активисты Майдана подожгли здание городского отдела милиции и перевернули несколько машин правоохранителей, которые были припаркованы у здания.

Как передает корреспондент УНИАН, предварительно люди перевернули два авто перед входом, побили окна и уничтожили остальные авто на паркинге, в частности, новые «Toyota Prius» милиции.

Из перевернутых машин люди сливали бензин и бросали его в бутылках в холл здания милиции.

Сейчас высота пламени уже достигает окон второго этажа. Из боковых окон холла, были закрыты металлическими роллетами, идет густой дым.

Читайте такжеФиларет - Януковичу: Все, кто взяли меч, от меча и погибнут

Люди не расходятся, раздаются призывы не крушить имущество правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером в Тернополе около 300 человек захватили здание областной государственной администрации. Перед этим они забросали брусчаткой все фасадные окна здания а вскоре поставили ультиматум милиции покинуть приміщання. Когда милиционеры начали выходить через черный ход, в них бросали снежки и брусчатку. Под давлением людей правоохранители бросились бежать.

Потом люди окружили и начали штурм городского управления милиции, бросая камни в окна. Правоохранители забаррикадировалась изнутри. Люди также начали бить милицейские авто, припаркованные перед входом в здания.