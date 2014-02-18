Оробец сообщила о смерти трех митингующих

"Три трупа в доме офицеров. Наших. Еще 7 при смерти. "Скорые" не пускают!!!!", - написала она на своей странице в Facebook.

Эту информацию также "Украинской правде" подтвердила Ольга Богомолец.

"У нас в медпункте в Доме офицеров уже трое погибших. Многие раненые, десятки тяжелораненых", - заявила Богомолец.

По ее словам, люди погибли из-за того, что им не удалось предоставить вовремя помощь.

"К нам не пропускают "скоре" ни на въезд, ни на выезд. Люди гибнут от того, что им нельзя оказать своевременную помощь", - пояснила она.

Богомолец рассказала, что люди погибли от огнестрельных ранений.

"Люди погибли от тяжелых огнестрельных ранений головы и сердца", - заявила она.