Оробец сообщила о смерти трех митингующих
15:00, 18 февраля 2014Политика
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Нардеп от "Батькивщини" Леся Оробец сообщает о смерти трех митингующих. По словам Ольги Богомолец люди погибли от огнестрельных ранений.
"Три трупа в доме офицеров. Наших. Еще 7 при смерти. "Скорые" не пускают!!!!", - написала она на своей странице в Facebook.
Эту информацию также "Украинской правде" подтвердила Ольга Богомолец.
"У нас в медпункте в Доме офицеров уже трое погибших. Многие раненые, десятки тяжелораненых", - заявила Богомолец.
По ее словам, люди погибли из-за того, что им не удалось предоставить вовремя помощь.
"К нам не пропускают "скоре" ни на въезд, ни на выезд. Люди гибнут от того, что им нельзя оказать своевременную помощь", - пояснила она.
Богомолец рассказала, что люди погибли от огнестрельных ранений.
"Люди погибли от тяжелых огнестрельных ранений головы и сердца", - заявила она.
Фото з Facebook Виталий Уманец
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