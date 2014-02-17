Руководство Львовской ОГА говорит, что претензий к протестующим у них нет

Руководство Львовской областной государственной администрации сегодня вернулось к нормальному режиму работы.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, еще накануне вечером председатель Львовской ОГА Олег Сало и его заместители зашли в свои рабочие кабинеты в разблокированном здании на улице Винниченко, 18. Соответственно, сегодня, 17 февраля, режим работы возобновлен в нормальном русле.

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“Впечатления хорошие от того, что в помещении навели порядок. Претензий никаких у нас нет. До того работа была усложнена. Жизнедеятельность области обеспечивалась, выплаты своевременно проходили, а также сокращалась задолженность по зарплате. Сейчас начинаем работать в нормальном режиме, руки развязываются», – прокомментировал возвращение в здание Сало.

По его словам, сейчас нужно будет работать в три, в четыре раза интенсивнее.

«У нас было очень много наработок на 2014 год, но уже сейчас время потеряно. Первый месяц года – праздничный, а второй месяц – блокирование. Последствия и экономические, и социальные сейчас не заметны, но с каждым днем они будут заметнее. Вот наша задача – не допустить ухудшения, нужно наращивать темпы для того, чтобы область выглядела лучше и людям жилось лучше», – сказал председатель ОГА.

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Как сообщал УНИАН, здание облгосадминистрации было полностью освобождено активистами 16 февраля в 14.30.

В ночь на 17 февраля коммунальщики разобрали баррикады возле помещения Львовской областной государственной администрации на ул. Винниченко, 18 и подмели площадь.