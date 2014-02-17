Возле Львовской ОГА коммунальщики разобрали баррикады

В ночь на 17 февраля коммунальщики разобрали баррикады возле помещения Львовской областной государственной администрации на ул. Винниченко, 18.

Как передает корреспондент УНИАН, баррикады начали разбирать вчера около 23.00 и завершили вывозить шины, деревянные брусья, палки, мешки, которые были наполнены снегом, поздно ночью 17 февраля.

Баррикаду разбирали работники коммунальных служб экскаватором, а вывозили остатки баррикады несколькими грузовиками.

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По состоянию на утро 17 февраля площадь возле Львовской ОГА полностью расчищена и даже подметена.

Здание облгосадминистрации было полностью освобождено активистами еще вчера, 16 февраля в 14.30.

Сегодня работники ОГА свободно проходят на рабочие места.