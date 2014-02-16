В Луцке на вече требовали закрытия дел против евромайдановцев и освобождения Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, в воскресенье на Театральной площади города собралось около 3 тысяч человек. После вече с лозунгами «Луцк, вставай» граждане отправились в один из спальных районов города.

На митинге, в частности, присутствовали народные депутаты Украины от ВО «Батькивщина» Сергей Соболев, ВО «Свобода» Анатолий Витив и лидер общественного движения «Третья республика» Юрий Луценко.

Соболев отметил, что сейчас есть необходимость восстановить конституционный строй образца 2004 года, добиваться подписи Ассоциации с ЕС, отставки Виктора Януковича, Генерального прокурора и освобождение Тимошенко.

«Освобождение Юлии Тимошенко - это уже не просто клич Майдана. Это единственный вариант, как в стране могут пройти справедливые, честные досрочные президентские выборы», - подчеркнул Соболев.

По мнению Луценко, «народные депутаты от Волыни должны быть с Волынью и со вторника голосовать за восстановление демократической конституции 2004 года».

«Они должны голосовать за техническое непартийное правительство, не подчиненное Януковичу, не партийного министра внутренних дел , руководителя налоговой инспекции, Минюста и других органов, которые сегодня бесчинствуют в Украине. После этого должно быть проголосовано политическое решение о досрочных выборах президента», - отметил Луценко.

В случае, если такого не произойдет, то, по словам Луценко, есть необходимость в проведении досрочных парламентских выборов.