Крымские татары готовы дать отпор попыткам отторжения автономии от Украины - Чубаров

"Крымские татары, даже в условиях столь неоправданно затянувшегося по вине украинских политиков процесса восстановления их прав на своей земле, прекрасно осознают степень катастрофы, которая может постичь Крым и всех его жителей в случае любых попыток отторжения Крыма от Украины", - подчеркнул глава Меджлиса Рефат Чубаров в комментарии ZN.UA.

"Соответственно, авторы и проводники любых экспансионистских замыслов в отношении Крыма должны исходить из того, что в лице крымских татар они получат достойный отпор", - сказал Чубаров.

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Президиум Верховной Рады Крыма 4 февраля постановил "в условиях рвения к власти групп национал-фашистского толка" инициировать проведение общекрымского опроса о статусе полуострова. Депутаты также обсуждали возможность обращения к Президенту и Госдуме Российской Федерации с призывом выступить гарантом незыблемости статуса автономии Крыма.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с подготовкой к посягательству на территориальную целостность Украины из-за событий в парламенте Крыма.