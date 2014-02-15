Евромайдановцы начали процедуру освобождения КГГА

Об этом УНИАН сообщил один из представителей руководства Евромайдана, политолог Игорь Жданов.

«Мы уже начали процесс освобождения КГГА,- сказал он, отметив, что «сейчас в здании столичной мэрии проходят соответствующие меры и, как ожидается, до завтрашнего дня здание столичной мэрии будет освобождено». Отвечая на вопрос, могут ли быть какие-то провокации со стороны других сил Майдана - попытки остаться или снова войти в КГГА, Жданов отметил, что «для предотвращения таких действий вокруг КГГА выставлены соответствующие блокпосты». Также, по словам Жданова, все люди, которые находились в столичной мэрии, сегодня будут перемещены в Дом профсоюзов, Октябрьский дворец и Украинский дом.

Читайте такжеВ Свободе заявили, что не собираются покидать КГГАВместе с тем Жданов заверил, что процесс передачи здания от митингующих работникам КГГА будет происходить в присутствии представителей ЕС в Украине.