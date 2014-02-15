Евромайдановцы начали процедуру освобождения КГГА
Участники акций протеста на Майдане Незалежности начали процедуру освобождения Киевской городской государственной администрации
Об этом УНИАН сообщил один из представителей руководства Евромайдана, политолог Игорь Жданов.
«Мы уже начали процесс освобождения КГГА,- сказал он, отметив, что «сейчас в здании столичной мэрии проходят соответствующие меры и, как ожидается, до завтрашнего дня здание столичной мэрии будет освобождено». Отвечая на вопрос, могут ли быть какие-то провокации со стороны других сил Майдана - попытки остаться или снова войти в КГГА, Жданов отметил, что «для предотвращения таких действий вокруг КГГА выставлены соответствующие блокпосты». Также, по словам Жданова, все люди, которые находились в столичной мэрии, сегодня будут перемещены в Дом профсоюзов, Октябрьский дворец и Украинский дом.
Читайте такжеВ Свободе заявили, что не собираются покидать КГГАВместе с тем Жданов заверил, что процесс передачи здания от митингующих работникам КГГА будет происходить в присутствии представителей ЕС в Украине.