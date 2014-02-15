В Свободе заявили, что не собираются покидать КГГА

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на представителя партии Эдуарда Леонова.

«Мы как организованная, дисциплинированная политическая сила выполним любое решение, которое примет Майдан. Сейчас никакого окончательного решения об освобождении каких-то зданий не существует», - сказал Леонов.

По словам депутата, с 18 февраля планируется усиление противостояния, поэтому силы оппозиции, расположенные в районе КГГА, направят ближе к эпицентру событий - улицы Институтской.

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В понедельник, 17 февраля, истекает срок действия закона об амнистии для участников протестных акций при условии освобождения захваченных активистами, административных зданий.