В Запорожье убили и сожгли в машине активиста Автомайдана - СМИ

Как сообщает сайт 061, по предварительной информации источника в милиции, неизвестный выстрелил в бензобак автомобиля, после чего тот взорвался.

Жена погибшего с трудом опознала мужа.

Ранее, 13 февраля, на дороге между селами Червонный Яр и Иван Город в Запорожском районе сгорел автомобиль "Тойота". О том, что погибший в машине Сергей Сенека являлся активным участником Автомайдана рассказала знакомая его семьи.

По словам женщины, жена сумела опознать мужа только по обручальному кольцу, так как всё тело мужчины обгорело.

Помимо Автомайдана, погибший так же занимался частным предпринимательством.

Какая именно деятельность Сергея Сенеки могла стать мотивом для убийства, устанавливает милиция.

Источник в правоохранительных органах так же подтвердил информацию об убийстве активиста. Данное происшествие внесено в Единый реестр расследований, как умышленное убийство (ст.115, ч.1 УК).