Тимошенко опровергла слухи о тайной встрече с Клюевым
09:10, 15 февраля 2014Политика
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Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко опровергла распространенную СМИ информацию о том, что ее в харьковской больнице навещал глава администрации президента Андрей Клюев.
Тимошенко надеется на встречу с Януковичем
"На следующий день, после того, как меня действительно посетит Андрей Клюев, Януковичу надо будет признать меня стороной переговоров. Вы хорошо понимаете, что для них это смертельно опасно", - заявила Тимошенко в эксклюзивном интервью ZN.UA.
"Не верьте слухам и сплетням, что такое возможно", - призвала она.
"Я очень надеюсь, что в ближайшее время Европейский суд примет справедливое решение по моему делу и я встречусь не с Андреем Клюевым в тюрьме, а с Виктором Януковичем, если где-нибудь его найду", - добавила Тимошенко.
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