Тимошенко считает, что Конституция не может стать полем для компромисса с властью

Об этом она заявила в интервью "Зеркалу недели".

"Нет, я категорически так не считаю. В этой конкретной ситуации изменений в Конституцию вносить нельзя, потому что у обеих сторон процесса диаметрально противоположные планы по изменению Конституции. Оппозиция хочет сбалансировать власть, изменить отношения между властью и гражданином, между властью и обществом, ввести с помощью изменений к Конституции европейские ценности", - отметила она.

"Янукович планирует изменить Конституцию для обеспечения гарантий его власти на случай проигрыша на выборах 2015 года. Согласитесь, это диаметрально противоположные цели. Компромисс недоступен", - считает Тимошенко.

"Оппозиция искренне стремится парламентско-президентской форме правления с существенным уменьшением полномочий президента в пользу гражданского общества, местного самоуправления и парламента. Это вполне справедливое требование. Я ее горячо поддерживаю", - заявила экс-премьер.

"Уверенна, что в стране во главе с новым президентом это обязательно будет сделано. Но мы не можем забывать, что парламентская форма правления должна опираться на честную некоррумпированную систему парламентских выборов, которая в украинских реалиях полностью исключит коррумпированные кланы и коррумпированную власть из системы влияния на выбор людей", - добавила она.

"Поэтому изменения в Конституцию, которые предусматривают усиление власти парламента, надо принимать одновременно с новой системой парламентских выборов, которые сделают невозможным политическую коррупцию", - считает Тимошенко.

"Внедрять новую Конституцию с парламентско-президентской формой правления надо только с проведением честных очередных или внеочередных парламентских выборов. Тогда стоит ожидать позитивных изменений", - отметила политик.

"Если мы оставим этот олигархический клановый коррумпированный парламент, особенно с мажоритарной системой выборов, которая полностью контролируется теневыми деньгами, и "насадим" на такой парламент Конституцию 2004 г., то лучше пусть остается президентом Янукович", - сказала она.

"Потому что в таком унизительном формате парламент Украины будет больше похож на "воровскую малину", чем на политический центр европейских реформ", - добавила экс-чиновница.