Янукович: Мы должны сделать все, чтобы воздержаться от радикализма

Об этом он сказал в интервью журналисту Виталию Коротичу.

"Мы должны сделать все, чтобы удержаться от радикализма", - отметил Янукович, подчеркнув, что должна быть грань, которую ни политики, ни протестующие не должны переходить.

Он также отметил, что его "толкают к различным способам решения ситуации, которая сложилась в стране.

"Я хочу сохранить государство и восстановить стабильность... развитие страны - это моя цель", - отметил Янукович.

Как сообщал УНИАН, сегодня в эфире украинских телеканалов будет транслироваться интервью Президента Украины Виктора Януковича журналисту Виталию Коротичу.