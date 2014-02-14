Янукович: Мы должны сделать все, чтобы воздержаться от радикализма
20:59, 14 февраля 2014Политика
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Президент Украины Виктор Янукович считает, что власть должна сделать все, что в ее силах, чтобы не допустить радикализации.
Янукович: Мы должны сделать все, чтобы удержаться от радикализма
Об этом он сказал в интервью журналисту Виталию Коротичу.
"Мы должны сделать все, чтобы удержаться от радикализма", - отметил Янукович, подчеркнув, что должна быть грань, которую ни политики, ни протестующие не должны переходить.
Он также отметил, что его "толкают к различным способам решения ситуации, которая сложилась в стране.
"Я хочу сохранить государство и восстановить стабильность... развитие страны - это моя цель", - отметил Янукович.
Как сообщал УНИАН, сегодня в эфире украинских телеканалов будет транслироваться интервью Президента Украины Виктора Януковича журналисту Виталию Коротичу.
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