Возле Посольства США в Киеве сожгли портрет Нуланд

Представители Международной общественной организации "Верное казачество" пикетировали Посольство США. Они выразили протест против вмешательства США во внутренние дела Украины, передает УНН.

Активисты сожгли портрет помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд, зажигали файеры и отстреляли салют.

"Мы хотели предупредить США, что если они будут поддерживать экстремистские движения, то однажды граждане Украины соберутся под посольством и устроят здесь "майдан" с горящими шинами", - сказал глава "Верного казачества" Алексей Селиванов.

Со своей стороны в Посольстве США не комментируют этот пикет и сообщают, что никаких заявлений и документов в Посольство США они не передавали. Об этом сказала пресс-атташе Я.Ференцевич.

Справка: МОО "Верное казачество" также кроме Украины имеет ячейки в Сербии и Российской Федерации и функционирует с 2004 года.