Луценко заявляет, что в парламенте скупают голоса за премьерство Арбузова

“С властного квартала приходят сигналы о подготовке голосования за премьерство Арбузова. Проект представления изготовили. Деньги на подкуп отдельных "независимых" депутатов выделили”, - пишет Луценко в своем блоге на " Украинской правде".

Он отмечает, что “пару внерегиональных персонажей для украшения будущего правительства завербовали”.

Луценко отмечает, что избрание Арбузова на должность руководителя правительства будет означать “полный отказ Януковича от политического пути решения кризиса в парламенте”.

Читайте такжеВ ПР ожидают, что Янукович подаст кандидатуру премьера на следующей неделе“Новое правительство со старой политикой грабежа и репрессий будет означать вызов Майдану. Он этот вызов непременно примет и после полной мобилизации придет к Януковичу”, - отмечает политик.

Также Луценко считает, что “правительство Арбузова станет похоронной командой украинской экономики. Он поставит режим в полную изоляцию. Под такую команду семейных казнокрадов кредитов не даст ни Европа, ни (с большой вероятностью) Россия”.

“Если парламент проглотит и это неадекватное во всех отношениях решение, он досрочно прекратит свое функционирование. Нянчиться с безответственными марионетками, месяцами ждать нового парламентского большинства Майдан не будет”, - отмечает Луценко.

Читайте такжеМирошниченко прогнозирует внесение кандидатуры премьера в ВР на следующей неделе По его словам, выход такой: или Правительство народного доверия на основе демократической Конституции, или новая протестная волна Майдана”.

Как сообщал УНИАН, 28 января Николай Азаров подал заявление об отставке с должности премьер-министра. Президент удовлетворил прошение об отставке, а также отправил в отставку весь Кабинет министров. Вместе с тем, Виктор Янукович поручил экс-министрам выполнять свои обязанности до назначения нового состава Кабмина. Обязанности главы правительства возложено на первого вице-премьера Сергея Арбузова.

На сегодня Президент Украины Виктор Янукович пока не внес в ВР кандидатуру на должность премьер-министра Украины.

12 февраля представитель Президента в Верховной Раде Украины, народный депутат Украины Юрий Мирошниченко отметил, что более вероятным является внесение кандидатуры премьер-министра на рассмотрение парламента на следующей неделе.

Он сказал: “Сегодня я говорить о дате внесения кандидатуры премьер-министра не могу”. “Более вероятно, что это будет на следующей неделе, а не на этой неделе”, - отметил Мирошниченко.

По его словам, все будет зависеть от переговоров, которые сейчас проводятся.