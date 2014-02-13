Тягнибок встретился с делегацией ПА НАТО

Об этом УНИАН сообщили в прес-службе партии.

Во время встречи стороны обсудили текущую политическую ситуацию в Украине.

По словам Тягнибока, за 3 месяца протестов украинское общество прошло большой путь самосовершенствования, и очень важной на этом этапе является помощь международного сообщества в урегулировании ситуации в Украине. Представители ПА НАТО отметили, что европейские политики ценят позицию Свободы по ассоциации с Европейским союзом.

"Украина всегда была Европой, поэтому то, что происходит сейчас - это возвращение Украины в Европу и одновременно противодействие Кремлю. Обратите внимание, что жесткие заявления европейских политиков против Свободы были сделаны или бывшими коммунистами, или откровенными лоббистами Кремля. Теперь весь мир понимает, что Свобода положительно воспринимает ценности старой Европы. Мы осознаем, что подписание соглашения об ассоциации с ЕС помогло бы, наконец, не смотреть на мир через кремлевские очки", - заявил Тягнибок.

Нардеп отметил, что решению общеполитического кризиса в Украине могли бы способствовать международные посредники, например, швейцарское правительство как нейтральная сторона.