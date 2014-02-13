"Солдатской матерью" оказалась регионалка, у которой нет сыновей

Женщина не имеет сыновей. Она является матерью четырех дочерей, пишет Gazeta.ua.

"Это безнравственная женщина, у которой нет совести. Какая она мать солдатская, если у нее имеются дочери? И тех она вселила в квартиры детей-сирот. А теперь, по решению суда, не хочет их освобождать. Пользуется своим депутатским статусом Партии регионов. Всячески обслуживает власть. Еще фирма, которую связывают с ее именем, брала с людей деньги за посещение пляжа. Об этом весь Севастополь знает", - заявил депутат Севастопольского горсовета Василий Зеленчук.

Коллега Прудниковой убежден, что акция "солдатских матерей" "регионалы" организовали, чтобы дискредитировать Майдан.

Напомним, что 11 февраля около двадцати женщин в белых футболках с надписью "Солдатские матери" повыдергивали 94 деревянных креста на улице Грушевского, в так называемой буферной зоне между Майданом и правительственным кварталом. Кресты с мешками со снегом 7 февраля майдановцы установили в память о погибших и пропавших без вести.

Примерно в том месте стоял один из убитых активистов Михаил Жизневский, когда в него попал снайпер.

К баррикадам женщины спустились со стороны правительственного квартала. Его границы охраняют внутренние войска и "Беркут". Некоторым "солдатским матерям" на вид было до 30-ти лет.