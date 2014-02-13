"Солдатской матерью" оказалась регионалка, у которой нет сыновей
"Солдатская мать" Нина Прудникова, которая 11 февраля выдергивала деревянные кресты на улице Грушевского оказалась депутатом горсовета Севастополя от Партии регионов.
Женщина не имеет сыновей. Она является матерью четырех дочерей, пишет Gazeta.ua.
"Это безнравственная женщина, у которой нет совести. Какая она мать солдатская, если у нее имеются дочери? И тех она вселила в квартиры детей-сирот. А теперь, по решению суда, не хочет их освобождать. Пользуется своим депутатским статусом Партии регионов. Всячески обслуживает власть. Еще фирма, которую связывают с ее именем, брала с людей деньги за посещение пляжа. Об этом весь Севастополь знает", - заявил депутат Севастопольского горсовета Василий Зеленчук.
Коллега Прудниковой убежден, что акция "солдатских матерей" "регионалы" организовали, чтобы дискредитировать Майдан.
Напомним, что 11 февраля около двадцати женщин в белых футболках с надписью "Солдатские матери" повыдергивали 94 деревянных креста на улице Грушевского, в так называемой буферной зоне между Майданом и правительственным кварталом. Кресты с мешками со снегом 7 февраля майдановцы установили в память о погибших и пропавших без вести.
Примерно в том месте стоял один из убитых активистов Михаил Жизневский, когда в него попал снайпер.
К баррикадам женщины спустились со стороны правительственного квартала. Его границы охраняют внутренние войска и "Беркут". Некоторым "солдатским матерям" на вид было до 30-ти лет.