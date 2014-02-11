Мэра Донецка устроит любой состав правительства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

«Меня устроит любой состав», - сказал мэр, говоря о новом составе Кабинета министров. Но при этом он добавил, что устроит тот состав, «который обеспечит стабильность в стране, развитие и устойчивое финансовое и политическое положение в государстве».

На просьбу журналистов оценить нынешнего главу Администрации Президента Андрея Клюева как одного из возможных кандидатов на должность премьер-министра, мэр сказал, что «работал и сейчас работаю с ним… и оцениваю его как грамотного, эффективного и как человека, который имеет взгляды на все передовое и может принести пользу нашему государству, нашему народу».

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Как сообщал УНИАН, 24 января Президент Виктор Янукович освободил Клюева от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и назначил его главой Администрации Президента.

Николай Азаров подал 28 января заявление об отставке с должности премьер-министра. Президент просьбу об отставке удовлетворил, а также отправил в отставку весь Кабинет министров. В то же время, Янукович поручил экс-министрам исполнять свои обязанности до назначения нового состава Кабмина. Обязанности главы правительства возложены на первого вице-премьера Сергея Арбузова.