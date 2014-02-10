Еврокомиссар призывает ВР принять закон, который предусматривает идентификационные номера для "Беркута"
Комиссар Совета Европы по вопросам прав человека Нилс Муйжниекс призывает Верховную Раду принять закон, предусматривающий ношение бойцами спецподразделения МВД «Беркут» идентификационных номеров.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.
По словам Муйжниекса, министр внутренних дел Виталий Захарченко сообщил ему, что МВД инициировало, а правительство внесло в Верховную Раду законопроект, который предусматривает обязательное ношение спецназовцами идентификационных номеров.
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“Я бы призвал парламент сделать все, чтобы как можно скорее принять данный закон, поскольку это было бы важным шагом к возобновлению доверия к правоохранительным органам”, - сказал Муйжниекс.
Он считает, что это является одним из шагов, как можно бороться с безнаказанностью полиции. По его словам, иногда очень тяжело установить личность того полицейского, который ведет себя неподобающим образом, и на котором нет идентификационных номеров.
По словам Муйжниекса, Захарченко во время встречи также признал, что “очень тяжело или даже невозможно” установить личность тех, кто применял силу в ходе событий 30 ноября на столичном Майдане из-за того, что на них не было идентификационных номеров.