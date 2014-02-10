Еврокомиссар призывает ВР принять закон, который предусматривает идентификационные номера для "Беркута"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

По словам Муйжниекса, министр внутренних дел Виталий Захарченко сообщил ему, что МВД инициировало, а правительство внесло в Верховную Раду законопроект, который предусматривает обязательное ношение спецназовцами идентификационных номеров.

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“Я бы призвал парламент сделать все, чтобы как можно скорее принять данный закон, поскольку это было бы важным шагом к возобновлению доверия к правоохранительным органам”, - сказал Муйжниекс.

Он считает, что это является одним из шагов, как можно бороться с безнаказанностью полиции. По его словам, иногда очень тяжело установить личность того полицейского, который ведет себя неподобающим образом, и на котором нет идентификационных номеров.

По словам Муйжниекса, Захарченко во время встречи также признал, что “очень тяжело или даже невозможно” установить личность тех, кто применял силу в ходе событий 30 ноября на столичном Майдане из-за того, что на них не было идентификационных номеров.