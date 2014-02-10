Кинах: достичь стабильности гривни невозможно одними действиями НБУ

Такое мнение высказал народный депутат, нардеп-регионал, президент УСПП Анатолий Кинах.

«Нынешняя задача – сохранить равновесие на валютном рынке страны с тем, чтобы не допустить углубление кризисных явлений в экономике, заостренное политическими и социально-экономическими аспектами», - считает Кинах.

«С прошлого года экономика работает очень медленно, наблюдается нулевой рост валового продукта. Очень важно, чтобы объективно необходимая жесткая фискальная политика при этом не усугубляла экономическую рецессию. Именно поэтому выполнение постановлений НБУ должно происходить в режиме постоянного диалога власти и бизнеса», – отметил Анатолий Кинах.

Читайте такжеКуда «плывет» гривня

Кинах также подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы изменения валютно-курсовой политики приводили к паническим настроениям в обществе, росту недоверия к отечественной экономике международного сообщества.

«Стабильность курсовой политики, национальной денежной единицы отражает инвестиционный климат государства, и достичь равновесия на валютном рынке одними лишь интервенциями НБУ и фискальными мерами невозможно. Нужно заботиться о модернизации промышленности, повышении конкурентоспособности украинских товаров и услуг, активизации внутреннего рынка и эффективной экспортной политике», – резюмировал народный депутат.