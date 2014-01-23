Кинах: Бизнес-круги призывают начать общенациональный диалог

По мнению делового сообщества, необходимо безотлагательно принять ряд системных мер, которые позволят снять социальное напряжение в обществе.

Об этом заявил народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов, президент УСПП Анатолий Кинах.

«Исходя из того, что у власти и оппозиции нет четкого плана действий по недопущению дальнейшей эскалации и противостояния, а ситуация постоянно обостряется и требует принятия неотложных мер, бизнес-общественность призывает стороны прекратить взаимные ультиматумы и начать общенациональный диалог с участием представителей общественности, людей, которые пользуются беспрекословным авторитетом в украинском обществе», - сказал Анатолий Кинах.

По его убеждению, преодолеть кризис необходимо мирным, демократическим путем, без нагнетания ситуации и силового противостояния. Необходимо возобновить пленарные заседания Верховной Рады, где, в том числе, вернуться к принятому 16 января пакету законов, провести их высококвалифицированную юридическую экспертизу, сравнить с аналогами из международной практики и на основании этого принять соответствующие нормативные решения.

Не менее важным является персонификация ответственности независимо от принадлежности к той или иной стороне конфликта, за факты нарушения прав человека, отметил народный депутат.

Нужно ужесточить требования ответственности за результаты работы членов Кабинета Министров. Безотлагательно должны быть задействованы меры по ликвидации коррупции, по усилению контроля за целевым использованием государственных финансовых ресурсов, наведение порядка в государственных закупках и регуляторной системе.

«Такие мероприятия промышленники и предприниматели считают неотложными, которые относятся к первому этапу выхода из кризиса. Их воплощение будет способствовать недопущению дальнейшей эскалации насилия, силового противостояния, в котором не будет победителей, а лишь огромные потери для государства и его народа», – резюмировал парламентарий, сообщает его пресс-служба.