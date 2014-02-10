ПР просит ГПУ разобраться в заявлениях оппозиции о формировании штабов и сотен

Партия регионов требует от Генеральной прокуратуры Украины дать правовую оценку заявлениям оппозиции относительно создания «военизированных формирований».

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении пресс-службы политической силы.

В частности, в заявлении упоминается о воскресном Вече оппозиции, в ходе которого было публично заявлено о решении создать из «самообороны Майдана» всеукраинскую структуру, региональные и местные штабы, сформировать и обучить сотни. Руководить этим процессом было поручено коменданту Майдана Андрею Парубию.

Партия регионов напоминает оппозиции, что формирование незаконных военных структур является противоправным действием, предусмотренным в Уголовном кодексе Украины (ст. 260). Надеются в Партии регионов и на реакцию международной общественности.

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«Уверены, что и власти США, и европейские правительства вряд ли бы стали безучастно наблюдать, если бы на территории той же Америки, Великобритании или Польши кто-либо вознамерился организовывать какие-либо отряды одетых в камуфляж и вооруженных битами бойцов», - считают в ПР.

В заявлении высказывается непонимание, почему же тогда Украине «так активно навязываются извне» другие правила, другие стандарты, которые, по мнению авторов заявления, не имеют ничего общего с демократическими.

Как сообщалось, 7 февраля народный депутат от «Батькивщины», комендант Майдана Андрей Парубий заявил о начале структуризации сотен Самообороны. По областям Украины будут создаваться областные и районные штабы для координации сотен в регионах.

В тоже время в ряде городов востока и юга страны по инициативе органов власти также создаются отряды самообороны.

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Так, 27 января депутаты Луганского облсовета приняли обращение к жителям региона, в котором призвали луганчан объединяться в дружины, чтобы защищать административные здания от захвата и не допустить столкновений.

27 января в Одессе общественная организация «Молодежное единство» начала формирование отрядов «Народной дружины» для защиты города от «националистических организаций радикалов».

28 января в Севастополе решили активизировать практику по привлечению жителей города к работе общественных формирований (дружин) по охране общественного порядка.

31 января председатель областной государственной администрации Днепропетровской области Дмитрий Колесников, заявил, что люди, которые пришли 26 января защищать задание ОГА от захвата митингующими, являются «народными дружинниками».