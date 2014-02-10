Под Житомиром гаишники завернули автобус с лекарствами для Майдана

Задержание состоялось в 15 километрах от Киева.

На место остановки приехали представитель киевского Автомайдана Ярослав Гончар и депутат от "Свободы" Игорь Сабий.

Читайте такжеЮристы обвиняют ГАИ в фальсификации документов против автомайдановцевАктивисты боялись того, что в автобус могут подбросить какие-то наркотики, или другие запрещенные вещества, сообщает Украинская правда.

На место событий приехала также оперативно-розыскная группа и начальник следственного подразделения Святошинского РОВД.

После того, как к месту происшествия начали съезжаться другие активисты Майдана, был найден компромисс: автомайдановцу отдают права, милиция отпускает микроавтобус, а полученные лекарства передаются в ближайшую киевскую больницу.

Читайте такжеВ Луцке активисты окружили автомобиль гаишников, переписывавших номера автомайдановцев Примечательно, что работник ГАИ, который непосредственно останавливал авто, очень скоро просто исчез, а те инспекторы, которые были на месте, посоветовали за комментариями обращаться в пресс-службу.