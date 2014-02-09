В Сумах участники Народного вече выступили против федерализации Украины

Как передает корреспондент УНИАН, около 600 человек пришли на вече с национальными флагами и флагами оппозиционных партий, а также с плакатами «Не бойся, - ты украинец», «Наше единство - путь к победе», «Журналисты, не продавайтесь», «Требуем освободить политических заключенных», «Власть! Прекрати ложь и террор», «Свой на своего не возноси руку», «Бой бизнесу ПР» и другими.

Читайте также10-е Народное вече на Майдане Незалежности прошло без эксцессовВыступающие требовали привлечь к ответственности всех милиционеров, причастных к избиению протестующих в Сумах в ночь на 27 января в Доме Советов, а также поддержали требования немедленного возвращения к Конституции 2004 года с ограничением президентских полномочий и формированием правительства народного доверия.

Участники вече криками «Позор» осудили призывы из восточных и южных регионов к федерализации Украины.

«Украина должна сохранить унитарный государственный строй, чтобы остаться единым государством», - заявил депутат Сумского облсовета Николай Клочко.

На вече присутствовали народные депутаты Украины Александр Бригинец (ВО «Батькивщина»), а также Виктор Чумак и Федор Негой («УДАР»).

«В нормальной стране в такой ситуации, в которой оказалась Украина, власти уже давно ушли в отставку и были бы назначены новые выборы. Но эта власть уже несколько месяцев не слышит требований народа. Мы должны сделать так , чтобы она услышала людей. Чем больше людей мирно выйдут на улицы и продемонстрируют свою позицию , тем быстрее это произойдет», - отметил Чумак.

В свою очередь Бригинец передал сумчан поздравления от киевского Евромайдана.

«В Харькове пытаются создать новый антиукраинский центр. Это стратегия на развал Украины. Поэтому мы должны стоять вместе по всей стране, пока не победим», - сказал Бригинец.

После вече его участники провели очередной протестный марш по центральным улицам Сум. Во время шествия активисты скандировали «Сумы, вставай», «Присоединяйтесь к нам», «Зека геть», «Януковича - на нары», «Вместе - и до конца», «Слава Украине!» и другие.

В целом акция в Сумах длилась около трех часов.