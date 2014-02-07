Резолюция Европарламента по Украине стала самой жесткой со времен ядерного разоружения - политолог

Резолюция Европейского парламента по Украине, принятая 6 февраля, является самой жесткой со времен ядерного разоружения в 90-х годах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий Чалый на пресс-конференции.

«Это наиболее жесткая резолюция за все годы независимой Украины и взаимоотношений с европейскими странами. Более жесткая резолюция была только когда Украина колебалась с ядерным разоружением в 90-х. Сейчас это очень жестко», - отметил эксперт.

В целом, по словам Чалого, Европа солидарна с украинцами, поскольку европейские ценности защищаются не только на Майдане в Киеве, но и по всей Украине.

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Однако, считает Чалый, в резолюции мог бы быть четкий мессидж и позиция по либерализации визового режима с Украиной.

«На столе у европарламентариев лежали предложения относительно более решительных шагов к позитивным жестам в отношении граждан Украины. Общение с европейскими политиками показало, что они не хотят делать такой подарок при режиме, существующем сегодня в Украине. Это единственное, что останавливает их сделать такой шаг… Политическое решение есть, но оно еще не вошло в резолюцию», - сказал Чалый.

Он уверен, что Украина еще может разрешить сложившийся внутренний конфликт, учитывая консультации западных партнеров. Однако, по его словам, важно не допустить, чтобы внутренний конфликт в Украине решали за пределами страны.

Политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач, в свою очередь, отметил, что «эта резолюция, наверное, является наиболее интересной из всех резолюций, которые когда-либо принимал Европарламент».

По его словам, есть несколько интересных моментов, которые появились в этом тексте и которых не было ранее. Одним из главных Горбач назвал упоминание дважды России. «То есть, в этом документе РФ рассматривается как сторона конфликта. Впервые такой подход был применен в резолюции ПАСЕ», - считает Горбач.

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Как сообщал УНИАН, 6 февраля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Евросоюз начать подготовку адресных санкций на поездки, активы и недвижимость для украинских чиновников, парламентариев, бизнесменов, ответственных за «жесткие меры» на Евромайдане.

Также Европарламент призвал Президента Украины Виктора Януковича прекратить использовать «Беркут» и другие спецподразделения в провокациях, похищении людей, пытках и избиении.

Вместе с тем, в резолюции содержится призыв к ЕС, МВФ и другим финансовым институтам продолжать поготовку пакета помощи для преодоления экономического кризиса в Украине.

Министерство иностранных дел Украины приняло во внимание резолюцию Европейского парламента, но считает, что ее несбалансированный характер подрывает процесс стабилизации ситуации.