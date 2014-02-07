Янукович поблагодарил ООН за взвешенную позицию относительно кризиса в Украине

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович в ходе встречи с Генеральным секретарем ООН Бан Ки-муном, которая прошла в российском городе Сочи накануне открытияXXII Олимпийских зимних игр.

Читайте такжеЕвропарламент подготовил жесткую резолюцию по Украине с санкциям против чиновников «Я благодарен за Вашу сбалансированную и взвешенную позицию и разделяю призывы относительно необходимости выявления сторонами сдержанности во избежание дальнейшей напряженности и насилия и проведения конструктивного диалога», - заявил Виктор Янукович. Глава государства также поблагодарил Бан Ки-муна за внимание, которое Генеральныйсекретарь ООН уделяет Украине, и подчеркнул, что руководство страны внимательно относится к инициативам Организации Объединенных наций относительно урегулирования политической ситуации.

В ходе встречи Виктор Янукович отметил, что украинская власть приложит максимум усилий для того, чтобы не допустить эскалации конфликта. «В последнее время нам удалось предпринять важные шаги в процессе мирного урегулирования политической ситуации в Украине», - сказал Президент.