У Медведчука назвали "циничными и лживыми" заявления Булатова

Об этом говорится в сообщении, распространенном общественным движением в четверг вечером.

Читайте такжеСМИ опубликовали фотографии ран Булатова после пыток"Заявления Дмитрия Булатова о том, что к его похищению причастен лидер Общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук, — циничны и лживы", - сказано в заявлении, сообщает Украинская правда.

"Провокационное утверждение вожака автомайдана, атакующего заборы и уничтожающего чужую собственность, можно расценивать только как сведение счетов и месть за заявление в органы милиции", - считают в команде Медведчука.

Читайте такжеБулатов проведет в Литве пресс-конференцию о своих пытках и лечении"Булатов прекрасно понимает, что за причинение ущерба и повреждение частной собственности он будет нести уголовную ответственность по закону, после того, как следствие будет завершено", - сказано в заявлении.

"Абсурдные обвинения в адрес Виктора Медведчука — единственного политика, который на выходки Булатова и ему подобных реагировал исключительно в рамках правового поля, обратившись в правоохранительные органы, стоит расценивать лишь как попытку уйти от справедливого наказания", - считают в "Украинском выборе".