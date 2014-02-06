Рада наконец-то утвердила календарный план и повестку дня

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 235 народных депутатов из 390, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно постановлению, сессия начинается 4 февраля, а завершается 18 июля.

В феврале в пленарном режиме ВР будет работать с 4 по 7 и с 18 по 21 февраля. Также в пленарном режиме парламент будет работать с 12 по 14 и с 25 по 28 марта.

В апреле ВР в пленарном режиме будет работать с 8 по 11 апреля, с 15 по 18 апреля.

В мае в пленарном режиме ВР работать с 13 по 16 и с 20 по 23 мая.

В июне в пленарном режиме ВР будет работать с 3 по 6 и с 17 по 20 июня.

В июле ВР в пленарном режиме будет работать с 1 по 4 июля.

Согласно постановлению, с 10 по 14 февраля - работа в комитетах, комиссиях и фракциях, а с 24 по 28 - работа с избирателями.

В марте парламент будет работать с 3 по 7 марта и 17 по 21 марта в комитетах, комиссиях и фракциях.

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В апреле с 31 марта по 4 апреля народные депутаты будут работать с избирателями, а с 22 по 25 апреля будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях. С 28 по 30 апреля - работа с избирателями.

С 5 по 8 мая работа в комитетах, комиссиях и фракциях, а с 26 по 30 - работа с избирателями.

В июне с 10 по 13 - работа в комитетах, комиссиях и фракциях, а с 23 по 27 - работа с избирателями.

Как сообщал УНИАН, в среду 5 февраля, Верховная Рада не смогла утвердить календарный план четвертой сессии парламента и отказалась сделать следующую неделю пленарной.