Рада не утвердила план четвертой сессии и отказалась сделать следующую неделю пленарной

Верховная Рада Украины не утвердила Постановление о календарном плане проведения четвертой сессии Верховной Рады Украины седьмого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, за поддержку проекта постановления проголосовали только 185 народных депутатов из 398, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, из фракции Партии регионов “за” проголосовал 141 депутат, “Батькивщины” - 0, внефракционных - 13, “УДАР” - 0, ВО “Свобода” - 0, КПУ — 31.

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ВР также не поддержала предложение ряда депутатов, чтобы следующую неделю также сделать пленарной.

За это предложение проголосовали лишь 73 из 398, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, “за” проголосовали от фракции Партии регионов - 9 депутатов, “Батькивщины” - 4, внефракционных - 21, “УДАР” - 8, ВО “Свобода” - 0, КПУ - 31.