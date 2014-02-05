Яценюк готов стать премьером "чтобы спасти страну"

Об этом политик заявил в интервью DW.

"Мы готовы взять на себя ответственность за страну. Мы готовы возглавить правительство, если все должности в правительстве займут представители оппозиции", - подчеркнул Яценюк.

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"Это очень рискованно. Но речь идет не о моей политической судьбе, а о судьбе страны. Я готов потерять рейтинг, чтобы спасти страну", - подчеркнул он.

По словам Яценюка, оппозиция готова пойти на такой шаг, если будет восстановлено Конституцию 2004 года.

"Если правительство будет формироваться в парламенте, чтобы мы имели гарантии, что это правительство не будет назначено на три месяца или три недели. Это правительство должно получить возможность осуществить реальные изменения", - подчеркнул он.

По словам Яценюка, оппозиция имеет краткосрочный и долгосрочный план. Долгосрочный предусматривает подготовку нового проекта конституции и принятия этого документа до сентября.

"В короткой перспективе мы будем добиваться возврата к Конституции 2004 года в качестве временного решения до того момента, когда мы примем новую конституцию. Должен быть переход к парламентско-президентской республике. На этих условиях должно быть создано новое правительство, которое будет ответственно и подотчетно, которое будет готово управлять страной в это сложное время. Но мне кажется, что президент не готов отказываться от безграничной власти", - считает лидер "Батьківщини".