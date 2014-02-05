Активиста Автомайдана отпустили под домашний арест

Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство стороны защиты и изменил активисту Автомайдана Александру Кравцову меру пресечения с удержания под стражей домашним арестом.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Кравцов на протяжении 2 месяцев обязан находиться по месту регистрации под домашним арестом.

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Кравцов вместе с другими лицами подозревается в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти).

Как сообщал УНИАН, 25 января Оболонский районный суд Киева назначил 17 активистам Автомайдана, в том числе Кравцову, в порядке меры пресечения 2 месяца ареста.